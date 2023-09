SPD-Chef stellt 29-Euro-Ticket ab 1. Januar in Aussicht

Berlins SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh hat die Wiedereinführung des 29-Monatstickets für Busse und Bahnen zum Jahreswechsel in Aussicht gestellt. „Das 29-Euro-Ticket kommt zum 1. Januar 2024“, sagte er laut „Berliner Morgenpost“ am Dienstagabend am Rande einer Veranstaltung im Berliner Technikmuseum. Noch laufe die Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Sollte der kein grünes Licht geben, werde Berlin das Vorhaben mit der Fortführung des bundesweiten 49-Euro-Tickets verknüpfen. „Auf jeden Fall wird es ein 29-Euro-Ticket geben - ob mit oder ohne den VBB. Was die SPD ankündigt, dazu steht sie auch“, sagte Saleh der Zeitung.