Bevölkerungsschutz Probe-Warnmeldungen am Donnerstag: Keine Sirenen in Berlin

Am deutschlandweiten Warntag an diesem Donnerstag werden auch in Berlin viele Menschen ab 11.00 Uhr über verschiedene Kanäle Probe-Warnmeldungen erhalten. Ausgestrahlt wird die amtliche Probewarnung in Form eines Textes über Fernsehen und Radio, die Handy-Apps Nina und Katwarn, als Nachricht von Mobilfunkanbietern über das sogenannte System Cell Broadcast an Handys sowie digitale Anzeigetafeln. Die jeweiligen Betreiber würden die Warnung „zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones“ versenden, teilte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung mit.