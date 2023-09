Waschbär aus Schornstein gerettet

Ein Waschbär ist in Cottbus von der Feuerwehr aus dem Schornstein eines Wohnhauses gerettet worden. Das Tier hatte sich am Dienstag dort verfangen und verkeilt, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Um den Waschbär aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde demnach im Kellerbereich eine Öffnung im Schornstein geschaffen. Da sich das Tier jedoch nicht zur Öffnung bewegte, half der Schornsteinfeger durch Einsatz eines Kehrgerätes nach, so dass der Waschbär weiter in Richtung der Öffnung kroch.