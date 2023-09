Zahl der Badetoten in Berlin leicht zurückgegangen

Bei Badeunfällen in Berlin sind im laufenden Jahr bislang 14 Menschen ums Leben gekommen. Das waren zwei Badetote weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Mittwoch mitteilte. Die meisten tödlichen Unglücke ereigneten sich demnach in Seen. Sieben Menschen ertranken dort. In Flüssen ertranken fünf Menschen, in Kanälen zwei. Die meisten Todesfälle ereigneten sich trotz des vielen Regens im August. Im Vorjahr war der Juni der Monat mit den meisten Badetoten. 13 der 14 Verunglückten waren männlich. Nur eine Frau ertrank.