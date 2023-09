Ausstellungen Neue Ausstellung in der Urania: Grafiken aus der Wendezeit

In der Urania in Potsdam hat am Dienstag eine neue Ausstellung mit Werken aus der Wendezeit begonnen. Die Werke bildeten die Gesamtauflage einer Grafikmappe, die 1991 zum 100. Geburtstag des Dichters Johannes R. Bechers herausgegeben werden sollte, erklärte eine Sprecherin der Urania. Die Mappe blieb allerdings zunächst unveröffentlicht.