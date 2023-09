Polizei hofft auf Hinweise nach 35 Jahren

Rund 35 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche im Spandauer Forst hofft die Berliner Polizei auf neue Hinweise zu dem Verbrechen. Der Tod der 25 bis 30 Jahre alten Frau soll an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ (20.15 Uhr) thematisiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die neuerliche Suche ist Teil der internationalen Kampagne „Identify Me“ zu Morden an unbekannten Frauen. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) sowie der niederländischen und belgischen Polizei ermittelt die Polizeiorganisation Interpol grenzübergreifend zu 22 alten Fällen, in denen auch nach Jahren die Identität der Opfer ungeklärt ist.

Berlin (dpa/bb). Rund 35 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche im Spandauer Forst hofft die Berliner Polizei auf neue Hinweise zu dem Verbrechen. Der Tod der 25 bis 30 Jahre alten Frau soll an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ (20.15 Uhr) thematisiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die neuerliche Suche ist Teil der internationalen Kampagne „Identify Me“ zu Morden an unbekannten Frauen. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA) sowie der niederländischen und belgischen Polizei ermittelt die Polizeiorganisation Interpol grenzübergreifend zu 22 alten Fällen, in denen auch nach Jahren die Identität der Opfer ungeklärt ist.

„Irgendwo auf der Welt müssen diese Menschen Familie und Freunde haben“, heißt es im Video der Kampagne, die von Prominenten unterstützt wird. Jene Menschen verdienten Antworten, sagt dort etwa die deutsche Boxweltmeisterin Regina Halmich. Man müsse die unbekannten Frauen endlich identifizieren und ihre Peiniger finden.

In dem Berliner Fall wurde die Frauenleiche im November 1988 von Waldarbeitern im Spandauer Stadtforst gefunden. Der Körper der zierlichen Frau war in einem Jutesack verpackt, um ihren Hals waren kurze Seile verknotet. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben am Tatort ein abgerissenes Stück Papier mit dem Stempelaufdruck des Gesundheitsamtes Schöneberg sicher.

Um die Identität der toten Frau zu klären, veröffentlichte die Polizei Fotos und Informationen zu Kleidungs- und Schmuckstücken, die die Unbekannte trug. Zudem wurde das Gesicht der Frau rekonstruiert und Bilder davon veröffentlicht. Auch eine Belohnung von damals 5000 D-Mark lobte die Polizei in den 1980er Jahren aus für Hinweise. „Diese hat auch noch Bestand und beziffert sich nunmehr auf 2500 Euro“, hieß es aktuell von der Polizei.