Betrunkener fährt Senioren an Ampel um

Ein betrunkener 84-Jähriger hat mit seinem Wagen an einer Ampel in Berlin-Fennpfuhl eine Seniorin und einen Senior angefahren und zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Zuvor wollten der 71-Jährige und der 84-Jährige am Montagmittag den Weißenseer Weg überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden durch die Luft geschleudert.