Erste Module des neuen Hotels am Tropical Islands im Aufbau

Die Baustelle des neuen Hotelkomplex an der östlichen Seite am Dom vom Badeparadies Tropical Islands.

Der Aufbau des neuen modularen Hotelkomplexes am Schwimmresort Tropical Islands (Landkreis Dahme-Spreewald) hat begonnen. „Die ersten vier Module sind angekommen und befinden sich jetzt in der ersten Montage“ sagte ein Tropical-Islands-Sprecher am Dienstagmorgen. Insgesamt sollen für das Hotel rund 150 Module verbaut werden. Rund 500 weitere Schlafmöglichkeiten würden so bereitgestellt.