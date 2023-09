Lausitz Festival zieht positives Resümee

Das Lausitz Festival rückt eine Region im Umbruch in den Fokus.

Das Lausitz Festival hat ein positives Resümee seiner vierten Ausgabe gezogen. Mit sechs Premieren und einer Uraufführung habe man sich als wichtiger Mitgestalter im Kulturleben der Region behauptet und dabei 25 Spielstätten an 13 Orten und 400 Künstlerinnen und Künstler in der gesamten Lausitz verbunden, teilte das Festival am Dienstag mit. Zehn Veranstaltungen seien ausgebucht gewesen, die Gesamtauslastung liege bei 80 Prozent.