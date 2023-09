Filmverbände wollen von Roth mehr Klarheit bei Berlinale

Zahlreiche Filmverbände fordern von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) mehr Klarheit beim geplanten Führungswechsel bei der Berlinale. „Wir schauen mit Sorge auf die Entwicklungen, die es seit einigen Monaten, insbesondere aber in den letzten Tagen, um die Berlinale gegeben hat“, hieß es in einem am Montagabend veröffentlichten offenen Brief der Initiative Zukunft Kino und Film.