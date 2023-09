Bezirk gegen Schließung des Görlitzer Parks

Menschen genießen am Abend das Ambiente im Görlitzer Park.

Der Plan des Berliner Senats, den Görlitzer Park in Kreuzberg wegen des intensiven Drogenhandels nachts zu schließen, stößt beim Bezirk auf Widerstand. „Zum Zaun und einem dauerhaften nächtlichen Abschließen bleiben viele Fragen offen“, sagte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) der Tageszeitung „Taz“ (Dienstag). „Dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegt bis heute kein Konzept vor, was genau der Senat hierzu an unserem Park plant.“ Ungeklärt sei auch, wie das finanziert werden soll. „Deshalb sehe ich das Ganze skeptisch.“