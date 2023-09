Personalien Roth beruft Oscar-Preisträger Berger in Berlinale-Kommission

Bei der Suche nach einer neuen Berlinale-Spitze wirkt Oscar-Preisträger Edward Berger in der von Kulturstaatsministerin Claudia Roth einberufenen Findungskommission mit. Der Regisseur („Im Westen nichts Neues“) soll in dem Gremium unter Roths Vorsitz eine Intendanz als Nachfolge für das bisherige Führungsduo aus Carlo Chatrian (51) und Mariette Rissenbeek (66) finden. Ein Sprecher Roths bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung“.