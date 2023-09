Zusammenarbeit Klitschko in Berlin: Neue Städtepartnerschaft mit Kiew

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, steht bei einem Interview in seinem Büro.

Berlin und Kiew wollen am Donnerstag ihre neue Städtepartnerschaft besiegeln. Dazu empfängt der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), seinen Kiewer Kollegen Vitali Klitschko am Brandenburger Tor und im Roten Rathaus, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte.