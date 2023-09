Unfallserie auf der Autobahn 24: knapp 100.000 Euro Schaden

Auf der Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg ist es am Wochenende zu einer Unfallserie gekommen. Die Polizeidirektion Nord meldete von Freitag bis Sonntag in beiden Fahrtrichtungen insgesamt 12 schwere Unfälle, davon 10 Auffahrunfälle wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes. Die meisten Unfälle passierten zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Neuruppin. Einmal krachte es am Samstag noch zwischen Meyenburg und Pritzwalk und ein weiteres Mal zwischen Herzsprung und Neuruppin.