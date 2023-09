30.000 Gäste bei Kiez-Familiensportfesten des LSB

Rund 30.000 Interessierte haben das Kiez-Familiensportfest des Landessportbundes Berlin (LSB) besucht. In den elf Berliner teilnehmenden Bezirken konnten die Besucher am Sonntag an über 350 Angeboten aktiv teilnehmen, wie der LSB mitteilte. „So vielfältig und bunt war das Familiensportfest im Kiez noch nie. Diese unglaubliche Bandbreite an Aktivitäten und die reibungslose Zusammenarbeit mit den Bezirkssportbünden vor Ort haben dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel.