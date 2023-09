Tag der offenen Tür bei Berliner Polizei

Wie arbeitet ein Hauptstadtpolizist und wie geht eine Rettung aus der Höhe? Bei Tag der offenen Tür der Berliner Polizei konnten Interessierte am Sonntag Einblicke in die tägliche Arbeit der Einsatzkräfte bekommen. Auf dem Gelände der Polizeiakademie und der Polizeidirektion 2 in Ruhleben gab es unter anderem Vorführungen des Spezialeinsatzkommandos und der Diensthunde. Außerdem konnten Interessierte den Fitnessparcours durchlaufen, den Bewerberinnen und Bewerber der Polizei absolvieren müssen. Schätzungen der Polizei zufolge kamen rund 20.000 Menschen zu dem Fest.