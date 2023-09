Fridays For Future in Berlin: Demo-Route, Sperrungen – die wichtigsten Infos

Fridays For Future fordert einen verschärften Klimaschutz und die sofortige Einführung des Klimagelds. Was die Hauptstadt erwartet.

Klimastreik in Berlin Fridays For Future: Route, Sperrungen, Programm – alle Infos

Berlin. Die Klimaschutzgruppe Fridays For Future will am Freitag im Rahmen des globalen Klimastreiks auch in Berlin auf die Straße gehen. Für eine Demonstration am Brandenburger Tor sind nach Angaben der Polizei 10.000 Menschen angemeldet. Unter dem Motto #Endfossilfuels ziehen die Teilnehmer ab 12 Uhr durch das Regierungsviertel.

Dabei fordern die Aktivisten neben einem verschärften Klimaschutzgesetz die unverzügliche Einführung eines sogenannten Klimagelds. Bei der Forderung handelt es sich um einen sozialen Ausgleich für die steigenden CO2-Preise. Das Ziel ist, mehr gesellschaftliche Akzeptanz für Klimapolitik zu schaffen.

Fridays For Future in Berlin: Luisa Neubauer spricht auf der Bühne

Luisa Neubauer spricht am Freitag (15.9.) beim Klimastreik von Fridays For Future in Berlin.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Nach Angaben von Fridays For Future beteiligen sich in Berlin For-Future-Gruppen, lokale Initiativen und andere Organisationen, wie etwa die Bürger*innenInitiative A100. Auf der Bühne stehen unter anderen die Pop-Künstlerin Elif, der Sänger Bosse begleitet vom Berliner Kneipenchor und die Pop-Rock-Band Juli. Reden sollen unter anderen Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Satiriker Abdul Kader Chahin halten. Auch die Aktivisten der Letzten Generation wollen sich an dem Klimastreik beteiligen.

Zuvor muss sich die Hauptstadt wegen etlicher Zubringer-Demonstrationen auf Straßensperrungen einstellen. Um 9.30 Uhr startet beispielsweise ein Radzubringer an der Wulheide. Rund 100 Menschen wollen über die Puschkinallee nach Mitte fahren. Zu Zulieferdemos kommt es außerdem ausgehend vom Naturkundemuseum, vom Axel-Springer-Gebäude, vom Hauptgebäude der Humboldt-Universität (HU) und vom Karlplatz.

Fridays For Future: Demo-Route in Berlin am 15. September

Platz des 18. März

Ebertstraße

Behrenstraße

Friedrichstraße

Reinhardtstraße

Kronprinzenbrücke

Konrad-Adenauer-Straße

Otto-von-Bismarck-Allee

Annemarie-Renger-Straße

Paul-Löbe-Allee

Heinrich-von-Gagern-Straße

Yitzhak-Rabin-Straße

Straße des 17. Juni

Platz des 18. März