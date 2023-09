Berlin: Grüner Lamborghini geht in Schöneberg in Flammen auf

Feuerwehreinsatz Grüner Lamborghini geht in Schöneberg in Flammen auf

Berlin. In Berlin-Schöneberg kam es zu einem spektakulären Vorfall: Am Samstagnachmittag brannte ein grüner Lamborghini auf der Kleiststraße. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken zeigten die brennende Luxuskarosse bevor die Feuerwehr eintraf. Die Fahrertür stand offen, der hintere Bereich war in Flammen gehüllt und Rauch stieg über dem Wagen auf.

Dem Polizeisprecher zufolge wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gegen 16 Uhr alarmiert. Sie konnten das Fahrzeug löschen. Anschließend wurde es abgeschleppt. Als Ursache für den Brand gab der Polizeisprecher nach bisherigem Erkenntnisstand einen technischen Defekt an dem Sportwagen an.

Neupreis eines Lamborghini startet bei einigen 100.000 Euro

In welcher Summe der Schaden ausfällt, ließ sich bislang nicht beziffern. Wer ein solches Luxusauto gekauft, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Laut mobile.de startet der Neupreis eines Lamborghini Huracán etwa bei rund 300.000 Euro.

In Berlin kommt es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Luxuswagen in Flammen stehen. Im Juli 2020 brannte etwa ein Maserati am Kurfürstendamm vollständig aus.

