Lollapalooza in Berlin Für diese Aussage erhält Ski Aggu viel Jubel

Berlin. Das Lollapalooza Berlin startet 2023 mit bestem Wetter. In strahlendem Sonnenschein und bei fast 30 Grad strömen ab 12 Uhr tausende Festivalgäste auf das Olympiagelände. Schon in den Öffentlichen Verkehrsmitteln sind sie an ihrem glitzernden Make-up und den modischen Outfits zu erkennen.

Mit „Bitte Aggu Bitte”-Sprechchören ruft das Publikum auf der Perry‘s Stage im Inneren des Olympiastadions den Berliner Rapper Ski Aggu auf die Bühne. „Es ist eine kranke Ehre für mich heute im verfickten Olympiastadion aufzutreten“, sagt der Wilmersdorfer Rapper bei seinem Konzert. „Ich bin doch nur ein Atze aus Berlin“.

Ski Aggu auf der Bühne

Die Fans jubeln Ski Aggu während seines Auftritts zu.

Beste Stimmung bei den Fans im Olympiastadion.

Auch diese Fans sind gut gelaunt!

Es wird viel getanzt.



Hier wird sich noch aufgehübscht!

Ski Aggu: „Die Hook hat keinen Sinn“

Seinem Namen treu bleibend tritt er auch bei der Mittagshitze mit seinem Markenzeichen, einer riesigen Skibrille auf, hinter ihm das Bild einer brennenden Hütte im Schnee. So performt er „Friesenjunge“ oder Hubba Bubba“. „Bei der Hook habe ich mir nichts gedacht, die hat keinen Sinn“, sagt er bei seinem Song „Super Wavy“. Der Crowd gefällt es. Den größten Jubel gibt es allerdings, als Ski Aggu die AfD als größten Feind ausruft. „Vergesst mal das Fußball-Ding, ich bin Herthaner und mein bester Freund ist Union-Fan. Der einzige Feind ist die AfD“, bekennt sich der 25-Jährige.

Hinweis beim Lollapalooza: Bitte Sonnenschutz auftragen und viel trinken

Das Lollapalooza besuchen auch in diesem Jahr viele junge Menschen und Teenager, aber auch Familien mit Kindern und einige Gäste aus älteren Altersgruppen sind vertreten. Anders als beim Lollapalooza 2022, das eher kühl und verregnet war, kommt in diesem Jahr richtiges Sommer-Festival-Feeling auf. Immer wieder erhalten die Festivalbesucher Erinnerungen der Festivalveranstalter als Push-Notification aufs Handy: Bitte Sonnenschutz auftragen und viel trinken.

Wie gewohnt können Festivalgäste auch 2023 nur mit dem Cashless-System der Veranstalter bezahlen. Jegliche Bankkarte oder Bargeld werden nicht akzeptiert. Besucher müssen sich einen Account einrichten und ihr Konto vorher aufladen, der niedrigste mögliche Betrag liegt bei 25 Euro.





Gibt man nicht alles aus, hat man nur einen Monat Zeit, das restliche Geld zurückzufordern. Der Chip des Festivalbändchens muss für eine Rückerstattung ebenfalls aufbewahrt werden. Außerdem weisen die Veranstalter darauf hin, dass für „einige Transaktionen“ eine „geringe Gebühr“ erhoben werde. Diese decke „die Kosten für das Personal, die Transaktionsgebühren, das Helpdesk, den Online-Support und die Logistik“ ab.

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Samstag, 9. September

Zeit Act Bühne 21.15 bis 22.45 Uhr David Guetta Main Stage North 21.15 bis 22.15 Uhr Aurora Alternative Stage 21 bis 22.30 Uhr Alligatoah Perry's Stage 19.45 bis 21.10 Uhr Mumford & Sons Main Stage North 19.30 bis 20.30 Uhr Alexander Marcus Perry's Stage 19.15 bis 19.45 Uhr Wa22ermann Weingarten Stage 18.45 bis 19.40 Uhr The Blaze Main Stage North 18.15 bis 19.15 Uhr High Vis Alternative Stage 18.15 bis 18.45 Uhr Denise Chaila Weingarten Stage 18 bis 19 Uhr W&W Perry's Stage 17.45 bis 18.40 Uhr Ava Max Main Stage North 17.30 bis 18.15 Uhr Bummelkasten Kidzapalooza 17.15 bis 17.45 Uhr Julie Pavon Weingarten Stage 16.45 bis 17.40 Uhr Zara Larsson Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr Vini Vici Perry's Stage 16.45 bis 17.45 Uhr Moncrieff Alternative Stage

Die Timetable und Running Order für die Konzerte der Künstler Domiziana, Ski Aggu, Luvre47, Graf Fidi, Denise Chaila, Meet Me@The Altar, Liz, Jesse Jo Stark, Josi, Futurebae, Alina Pash, Meute und Teven sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).

Lollapalooza Berlin 2023: Running Order, Timetable und Lineup am Sonntag, 10. September

Zeit Act Bühne 20.15 bis 21.45 Uhr Imagine Dragons Main Stage North 19.30 bis 20 Uhr Baby B3ns Weingarten Stage 19 bis 20.10 Uhr Macklemore Main Stage South 19 bis 20 Uhr Leoniden Alternative Stage 18 bis 18.55 Uhr SDP Main Stage North 18 bis 19.30 Uhr Lost Frequencies Perry's Stage 17.30 bis 18.30 Uhr Lovejoy Alternative Stage 17 bis 17.45 Uhr Sukini Kidzapalooza 17 bis 17.55 Uhr Jason Derulo Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr KSHMR Perry's Stage 16.15 bis 17 Uhr AJR Alternative Stage 16.10 bis 17 Uhr Parka & Schlönzke Weingarten Stage 16 bis 16.55 Uhr Bilderbuch Main Stage North

Die Timetable und Running Order für die Konzerte u.a. von Chase Atlantic, Ayliva, Mother Mother, Lauren Spencer Smith, Danny Avila, Only the Poets, Lovejoy und Öwnboss sind in der Lollapalooza-App zu finden (Lollapalooza Berlin iOS App, Lollapalooza Berlin Android).