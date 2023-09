Berliner Morgenpost feiert auf der Spree Geburtstag

Berlin. „Achtung, bitte alle hinsetzen und auch die Sonnenschirme einklappen“, ruft Rico, Kapitän der „Alexander von Humboldt“ den 200 Abonnenten der Berliner Morgenpost zu. Das ist auch dringend geboten, denn in Berlins Mitte sind die Brücken über der Spree teils extrem niedrig. Der guten Stimmung tut das auf der mittlerweile vierten Jubiläumsfahrt zum 125. Geburtstag der Zeitung keinen Abbruch. Die Sonne scheint, die Getränke sind kalt und die Häppchen schmecken.

Am Anleger vor der Mercedes Benz Arena sind die mit Hüten und Sonnencreme gut gerüsteten Gäste zugestiegen und werden von Chefkolumnist Hajo Schumacher und Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke-Zentralredaktion und Herausgeber der Berliner Morgenpost, in Empfang genommen. „Die Berliner Morgenpost hat zwei Weltkriege, das Kaiserreich, den Mauerbau und -fall erlebt – und ist immer noch da, um für Sie besten Journalismus zu machen“, sagt Quoos.

Berliner Morgenpost-Herausgeber Jörg Quoos begrüßt die Gäste.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Ein Abo für zehn Pfennig die Woche

Der Herausgeber nennt wichtige Eckdaten aus der traditionsreichen Geschichte der Morgenpost: Die erste Ausgabe der Berliner Morgenpost erschien am 20. September 1898. Damals konnte man die Zeitung für 10 Pfennig wöchentlich abonnieren. Am 16. Dezember 1898 meldete die Morgenpost, die Stadt verfüge mit knapp 30.000 Teilnehmern über das größte Fernsprechnetz der Welt.

Das Straßenbahnnetz wurde von 22 auf 113 Kilometer ausgebaut, nicht ohne Pannen übrigens: „Die Zustände der großen Berliner Straßenbahngesellschaft”, schrieb die Morgenpost seinerzeit, „spotten jeder Beschreibung”. Manche Probleme seien auch nach 125 Jahren noch aktuell, so Quoos weiter. „Nutzen Sie die Zeit an Bord, um mit uns ins Gespräch zu kommen.“

Treue und kritische Leser

Der Aufforderung kommen viele Leserinnen und Leser gerne nach. Neele (25) und ihre Freundin Denise (27) erzählen, dass sie mit der Morgenpost aufgewachsen sind. „Meine Eltern haben sie seit Jahren abonniert und wir haben oft die Ausflugstipps ausprobiert“, sagt Neele. So eine Brückenfahrt haben die beiden in Berlin bislang noch nicht gemacht, sind aber ganz begeistert.

Neele und Denise genießen die Fahrt.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Manfred Jäger aus Tempelhof ist mit seiner Frau an Bord gekommen. Der 80-Jährige liebt an der Morgenpost, „dass man darin alles findet, was man als normaler Mensch braucht.“ Auch, wenn er nicht mit allem einverstanden ist, was er dort liest. „Ich bin gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, denn der Tempelhofer Damm ist schon heute überlastet – und das nicht nur im Berufsverkehr“, sagt der 80-Jährige.

Gast Manfred Jäger ist mit seiner Frau zur Jubiläumsfahrt zum 125 Geburtstag der Berliner Morgenpost gekommen.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Das Herz hängt an der gedruckten Zeitung

Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra sorgen für beschwingte Einlagen, ihre Rhythmen werden allerdings häufig unterbrochen. „In der Schleuse muss die Musik aus bleiben“, informiert Kapitän Rico. Aus Sicherheitsgründen: Nicht alle Boote sind mit Funk ausgerüstet und müssen eventuelle Lautsprecherdurchsagen hören können. Vorbei geht es an Sehenswürdigkeiten wie der Museumsinsel, dem Reichstagsgebäude und Kanzleramt, Fotos und Videos werden gemacht.

Petra und Lars Pillau sind begeistert und haben am Ende der Fahrt noch eine große Bitte: „Wir hoffen, dass es die gedruckte Zeitung noch lange gibt“, sagt der 58-Jährige. Es sei einfach schön, sich am Frühstückstisch die Seiten zu teilen und auf interessante Artikel aufmerksam zu machen.