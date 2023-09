„Schlagernacht des Jahres“ 2023 in Berlin: Das müssen Fans wissen

Bei der "Schlagernacht des Jahres" in der Mercedes-Benz Arena kommt es zum Gipfeltreffen der Schlagerstars. Diese Künstler sind dabei.

DJ Ötzi tritt bei der "Schlagernacht des Jahres" in Berlin auf.

Mercedes-Benz Arena „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin: Das müssen Fans wissen

Berlin. DJ Ötzi, Matthias Reim, Ben Zucker und viele mehr live auf der Bühne: Die „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin gilt als Gipfeltreffen des deutschen Schlagers und begeistert auch 2023 die Schlager-Fans der Hauptstadt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein sechsstündiges Programm und fantastische Stimmung in der Mercedes-Benz Arena. Die Schlagernacht hat mittlerweile eine lange Tradition vorzuweisen: In diesem Jahr wird 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Gibt es noch Tickets für die „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin?

Tickets für die Show sind in allen Kategorien noch verfügbar, in der Kategorie „Sitzplatz“ für 109,90 Euro oder in der Kategorie „Stehplatz“ für 79,90 Euro.

Wo findet die „Schlagernacht des Jahres“ statt?

Die „Schlagernacht des Jahres“ findet in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Wann ist Einlass? Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Samstag (11. November 2023) um 16 Uhr. Die Konzerte beginnen gegen 18 Uhr.

Schlagerstar Michelle auf der Bühne.

Welche Künstler treten bei der „Schlagernacht des Jahres“ 2023 in Berlin auf?

DJ Ötzi

Matthias Reim

Ben Zucker

Michelle

Oli.P

Stereoact

Olaf der Flipper

Voxxclub

Eloy de Jong

Anna-Maria Zimmermann

Team 5ünf

Eric Philippi

Pia Malo & Julian Reim

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Schlagernacht des Jahres live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 11. November 2023, Einlass 16 Uhr, Konzertbeginn 18 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.