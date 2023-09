Zugverbindung Hamburg-Berlin nach mutmaßlichem Brandanschlag ganztägig gekappt

Ein mutmaßlicher Anschlag auf einen Stromverteiler in der Hansestadt sorgt für Stillstand auf den Gleisen zwischen Hamburg und Berlin.

Nach den Brandanschlägen in Hamburg entfällt der Ferneverkehr zwischen Berlin und der Hansestadt womöglich ganztägig.

Berlin. Erneut sind Fernreisende aus Berlin mit gravierenden Bahn-Ausfällen und Verspätungen konfrontiert. Nach einem Brand an den Gleisen in Hamburg in der Nacht auf Freitag herrscht Stillstand zwischen der Hansestadt und der Hauptstadt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte, dass mit einer ganztägigen Sperrung der Teilstrecke zu rechnen sei. Ermittler gehen von einem politisch movitierten Anschlag aus.

Bahn geht von Brandanschlag aus – Polizei bestätigt mehrere Brände auf Hamburger Gleisen

Wie die Hamburger Polizei dem "RBB" mitteilte, wurden mehrere Brände im Streckennetz der Stadt registriert. Im Fahrplan der DB wurde der Grund für die Probleme mit "Vandalismus" angegeben. Davon betroffen ist auch ein Stromverteilerkasten, der für die elektronische Kommunikation zuständig ist. Weil die Leit- und Sicherheitstechnik durch das Feuer beeinträchtigt sind, könnte die direkte Fernverkehrsverbindung zwischen Berlin und Hamburg den ganzen Freitag ausfallen.

Weiträumige Umleitungen über Uelzen und Stendal ziehen Verspätungen nach sich. Mehrere Verbindungen von ICE, IC und EC könnten ganz entfallen. Mit Beeinträchtigungen ist auch auf der Strecke von Hamburg nach Rostock und Stralsund zu rechnen. Der Bahnsprecher empfahl Reisenden, sich über die Bahn-App und die Homepage über Störungen und Ausweichverbindungen zu informieren. Bereits am Vortag hatte es erhebliche Verspätungen und Ausfälle für Fernreisen zwischen Berlin und München gegeben.