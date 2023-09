50 Cent live in Berlin: Setlist, Vorband – alle Infos

Der US-Rapper tritt 2023 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Alle Infos zu Tickets, Setlist und Support erhalten Sie hier.

Berlin. Bereits mit seinem Debütalbum wurde er zur prägenden Figur des Hip-Hop: Mit „Get Rich or Die Tryin“ eroberte 50 Cent vor 20 Jahren die weltweiten Charts und festigte in der Folge sein Image als Gangsta-Rapper. Hip-Hop ist für Curtis James Jackson III (so sein bürgerlicher Name) längst nicht mehr sein einziges Standbein: 50 Cent ist Schauspieler, Fernsehproduzent, Manager und Investor.

Eine erstaunliche Karriere, die als jugendlicher Drogendealer auf den Straßen des New Yorker Stadtteil Queens seinen Anfang nahm und ihn zunächst über Jam Master Jay von Run-DMC und später über Eminem in die höchsten Höhen des Showgeschäfts führte.

Am 14. Oktober tritt der US-Rapper in der Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain auf. Begleitet wir 50 Cent von einem weiteren Schwergewicht des Raps: Busta Rhymes.

Rapper Busta Rhymes ist der Support-Act beim 50-Cent-Konzert in Berlin.

Gibt es noch Tickets für die das Konzert von 50 Cent in Berlin?

Tickets für die Show sind aktuell nur begrenzt verfügbar, etwa in der Kategorie „Sitzplatz“ für 82,50 Euro Auch bei Portalen wie kleinanzeigen.de gibt es noch Tickets.

Wo tritt 50 Cent in Berlin auf?

50 Cent tritt in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auf.

Wann ist Einlass? Wann startet das Konzert?

Der Einlass startet am Samstag (14. Oktober 2023) um 17 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19 Uhr.

Wie sieht die Setlist bei 50 Cent auf seiner aktuellen Tour aus? Welche Songs spielt der Rapper?

Natürlich kann 50 Cent Band bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte der Rapper bei einem Konzert in Dallas im Rahmen seiner aktuellen „The Final Lap“-Welt-Tournee:

I'm On Some Shit What Up Gangsta I Get Money Hate It or Love It If I Can't Magic Stick Hustler's Ambition How We Do P.I.M.P. Candy Shop Disco Inferno Window Shopper Best Friend 21 Questions Just a Lil Bit Big Rich Town The Woo Ayo Technology Down on Me Birthday Sex Baby by Me Many Men (Wish Death) I'm The Man In da Club

Gibt es eine Vorband?

Ja, begleitet wird 50 Cent von US-Hip-Hop-Legende Busta Rhymes.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

50 Cent live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 14. Oktober 2023, Einlass gegen 17 Uhr, Konzertbeginn gegen 19 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.