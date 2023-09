Berliner Morgenpost: Entspannte Jubiläumstour auf der Spree

Beste Laune an Bord: Gäste grüßen von Bord der „Alexander von Humboldt“. Am Donnerstag feierte die Berliner Morgenpost ihren 125. Geburtstag schon in dritter Runde mit ihren Leserinnen und Lesern.

Berlin. Vom Wasser aus betrachtet, zeigt sich Berlin von seiner schönsten Seite. Diesen Ausblick genießen in dieser Woche Leser und Leserinnen der Berliner Morgenpost, die den 125. Geburtstag ihrer Zeitung bei Bootsfahrten über die Spree feiern. Auch am Donnerstag waren 200 Abonnenten auf Einladung von Verlag und Redaktion zu Gast auf der „Alexander von Humboldt“ der Reederei „Stern- und Kreisschifffahrt“.

Der Rahmen für einen entspannten Nachmittag hätte nicht besser sein können. Bei fantastischem Sommerwetter ging es drei Stunden lang durch die neue und alte Mitte Berlins zwischen Oberbaumbrücke und Humboldt-Hafen. „Was für eine fantastische Stadt, in der wir leben dürfen“, rief Felix Müller, Kulturchef der Morgenpost und Moderator des Bühnenprogramms an Bord aus.

Swing-Klassiker inklusive Stepp-Einlage

Schlagzeuger David Hermlin beeindruckte die Gäste mit seinem flotten Stepptanz.

Für die perfekte musikalische Begleitung der Jubiläumstour sorgten die „Swinging Hermlins“. Das Quintett um Andrej Hermlin erntete für seine Swing-Klassiker inklusive Stepp-Einlage von Schlagzeuger David Hermlin ebenso ehrlichen wie lautstarken Applaus.

Doch wenn eine traditionsreiche Zeitung einen runden Geburtstag begeht, darf bei aller Feierlaune die Information nicht zu kurz kommen. Felix Müller sprach mit Gilbert Schomaker, dem stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, nicht nur über die Geschichte des Blattes, sondern auch über die aktuelle Politik in Berlin. Welche Unterschiede er zwischen dem letzten Senat unter Franziska Giffey (SPD) und dem neuen unter dem Christdemokraten Kai Wegner sehe, wollte Felix Müller wissen.

Morgenpost-Redakteure im Gespräch über das aktuelle Politik-Geschehen

Morgenpost-Kulturchef Felix Mueller (l.) und Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur, begleiteten die Bootstour als Ansprechpartner für die Gäste.

Wegner sei angetreten, eine pragmatische Politik zu machen, in der Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden, antwortete Gilbert Schomaker. Wichtig sei zum Beispiel der Sicherheitsgipfel am Freitag, bei dem es auch um die Drogenproblematik im Görlitzer Park in Kreuzberg und am Leopoldplatz in Wedding gehen soll. „Da muss Kai Wegner zeigen, wofür er steht“, sagte der Vize-Chefredakteur, der sich dafür aussprach, den Görlitzer Park einzuzäunen und nachts zu schließen.

Dagmar und Peter Bodenbach waren der Einladung der Berliner Morgenpost gefolgt.

Die gute Stimmung an Bord bot auch Gelegenheit für angeregte Gespräche zwischen Reportern und denen, für die sie täglich die Zeitung machen. Dagmar Bodenbach aus Rudow bekannte, es habe immer eine beruhigende Wirkung auf sie, wenn ihr Mann Peter neben ihr mit der Zeitung raschele. Die beiden praktizieren die perfekte Aufteilung: Er liest immer zuerst den Politik- und den Sportteil, sie die Kulturseiten und Kasupke.

Marlis und Walter Schmidt aus Heiligensee lesen die Berliner Morgenpost seit mehr als 60 Jahren. Schon die Großeltern, bei denen sie zunächst wohnten, seien Abonnenten gewesen. „Großvater las die Morgenpost vormittags von vorne nach hinten und nachmittags von hinten nach vorne“, erzählte Walter Schmidt. Sein Lieblingsplatz für die Zeitungslektüre bei diesem Wetter: unter dem großen Kirschbaum im Garten. Dieses Ambiente kann sogar mit einem Platz am Wasser konkurrieren.

Marlis und Walter Schmidt lesen die Berliner Morgenpost seit Jahren. Auch sie durften die Reporter am Donnerstag an Bord begrüßen.

