Lagerhallenbrand in Berliner Osten: 70 Feuerwehräfte

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle in Berlin-Alt-Hohenschönhausen gelöscht. In der Halle in der Grenzgrabenstraße waren Baustoffe in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach war das Feuer nach rund eineinhalb Stunden gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die mehr als 300 Quadratmeter große Halle brannte den Angaben zufolge bis auf die Mauern nieder. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit mehr als 70 Kräften im Einsatz. Die Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Am frühen Abend erfolgten noch Nachlöscharbeiten.