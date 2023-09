Spranger bezeichnet Kotti-Wache als Erfolgsgeschichte

Berlins Innensenatorin Iris Spranger wertet die Mitte Februar eröffnete Polizeiwache direkt am Kottbusser Tor in Kreuzberg als „Erfolgsgeschichte“. „Wir haben vor Ort eine sehr hohe Zustimmung bei Menschen, die dort leben und arbeiten“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Sie fühlten sich sicherer, Gewerbetreibende registrierten weniger Diebstähle. Viele Menschen, darunter Touristen, kämen in die Wache mit Anliegen oder der Bitte um Auskünfte.