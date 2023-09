Ausstiegsprogramm Signal für rechtsextreme Szene

Jörg Müller (l) und Harald Altekrüger (CDU) nehmen an der Fachtagung Hasskriminalität am Cottbusser Messegelände teil.

Der Rechtsextremismus hat nach Worten des Leiters des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, eine „entgrenzte“ Entwicklung im Land genommen. Dieser sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte der Behördenchef am Donnerstag in Cottbus bei einer Fachkonferenz zum Thema Hasskriminalität. Dort erläuterte er Polizei, Justiz und Fachleuten das Aussteigerprogramm „wageMut“. Es startete zu Jahresbeginn, um Extremisten zu einem Ausstieg zu beraten und dabei zu begleiten. „Resozialisierung ist ein Signal an die Szene, dass der Staat einen attraktiven Weg bietet“, machte Müller klar. Mit dem Aussteigerprogramm gebe es ein professionelles Angebot für ein Leben ohne Hass und Gewalt. Es helfe bei der Loslösung aus dem demokratiefeindlichen Milieu und bei einer komplexen Neuordnung des Lebens der Ausstiegswilligen.