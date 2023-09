Premiere für Multisportevent „Inklusiv Gewinnt Potsdam“

Unter dem Motto „Inklusiv Gewinnt Potsdam“ steigt am Sonntag im Luftschiffhafen Potsdam das erste inklusive Multisportfest. Athletinnen und Athleten aus der olympischen und paralympischen Bewegung sind gemeinsam am Start mit Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics. „Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Ich war von Anfang an von der Idee überzeugt. Das Konzept hat Potenzial“, sagte Katarina Witt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. Die zweimalige Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen ist Schirmherrin der Premiere und unterstützt die Veranstaltung mit ihrer Stiftung.