Rechtsextreme Schmierereien in Eisenhüttenstadt entfernt

Zwei Wochen nach dem Auftauchen von rechtsextremen Schmierereien und einer Morddrohung an Gebäuden in Eisenhüttenstadt gegen eine lokalpolitisch engagierte Jugendliche sind die Schriftzüge entfernt. „Nach Abstimmung mit dem Eigentümer konnten wir jetzt auch die Morddrohung übermalen“, sagte der Sprecher der Stadt, Valentin Franze, am Donnerstag auf Anfrage. Zunächst seien dafür Abstimmungen mit dem Eigentümer der ehemaligen Schule am Platz der Jugend nötig gewesen. Gleich nach der Anzeige Ende August seien bereits verfassungsfeindliche Symbole auf dem Gebäude einer ehemaligen Kaufhalle unkenntlich gemacht und übermalt worden.