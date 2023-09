Staatsanwaltschaft Berlin: Zwei Polizisten sollen Festgenommenen misshandelt haben

Berlin. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat laut Mitteilung Anklage gegen zwei Polizisten erhoben. Einem 26- und einem 45 Jahre alten Beamten wird zur Last gelegt, einen 32-Jährigen bei dessen Festnahme misshandelt zu haben. Der Vorwurf: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung im Amt.

Der Vorfall hat sich der Staatsanwaltschaft zufolge in der Nacht des 14. März 2023 ereignet. Die beiden Beamten hätten das spätere Opfer wegen des Verdachts eines Diebstahls verfolgt. Am Holocaust-Mahnmal in Mitte sei der Verdächtige eine Treppe heruntergelaufen, dann – als es für ihn nicht mehr weiterging – von den Beamten gestellt worden.

Was dann passiert sein soll, ist Grund für die Anklage: Der Verdächtige habe seine Hände auf den Hinterkopf gelegt und sich niedergekniet, um sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Die beiden Angeklagten hätten ihn dann aber die Treppe runtergedrückt. Dabei sei das Opfer vom 26-Jährigen festgehalten worden, während der 45-Jährige insgesamt elfmal zugetreten habe – gegen den Kopf, in den Nacken und gegen den Schulterbereich. Der Getretene lag dabei mit dem Kopf auf der Kante einer Steinstufe und habe dadurch Schmerzen erlitten. Die beiden Angeklagten bestreiten bislang die Vorwürfe.