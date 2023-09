Tragisches Unglück: Zweijähriger Junge ertrinkt im Garten-Pool

Am Mittwoch ist im brandenburgischen Beelitz ein zweijähriger Junge ertrunken. Die Mutter fand ihr Kind leblos im Gartenpool.

Beelitz in Brandenburg Zweijähriger Junge ertrinkt im Gartenpool

Beelitz. Im brandenburgischen Beelitz ist am Mittwoch ein zweijähriger Junge im Gartenpool ertrunken. Das berichtet die "BILD". Demnach habe die Mutter noch versucht, den Jungen zu retten, aber jede Hilfe sei zu spät gekommen.

Ein zum Unglücksort gerufener Seelsorger soll einem Reporter bestätigt haben, dass das Kind ertrunken sei. Der Seelsorger wird so zitiert: "Den Betroffenen geht es den Umständen entsprechend schlecht. In der Nachbarschaft gab es eine sehr große Anteilnahme."

Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, die Mutter habe kurz den Garten verlassen und sei ins Haus gegangen. In dieser Zeit sei der Junge in den Pool geklettert.

Laut den Berichten hatte die Mutter daraufhin ihr lebloses Kind im Pool entdeckt, herausgezogen und selbst mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Rettungskräfte setzten diese dann fort, mussten sie aber nach einer Stunde erfolglos einstellen.

Beelitz befindet sich im Südwesten Berlins im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Stadt hat knapp 12.000 Einwohner.