Lollapalooza 2023 in Berlin live: Alle Infos zum Livestream

Das Lollapalooza 2023 findet am 9. und 10. September im und am Berliner Olympiastadion statt

Viele Konzerte des Festivals werden im Livestream übertragen

Wann und wo kann man das Lollapalooza live sehen? Die wichtigsten Infos

Berlin. Das Lollapalooza-Festival findet am Wochenende bereits zum siebten Mal in Berlin statt – Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden im Olympiastadion und im Olympiapark Berlin erwartet, um Music-Acts wie David Guetta, Imagine Dragons, Mumford & Sons oder Jason Derulo live auf den Bühnen des Festivals zu sehen. Wer den recht stolzen Preis für die Tickets (zwei Tage für 199 Euro) nicht bezahlen möchte, kann die Shows dennoch erleben. An beiden Tagen (9. und 10. September) wird ein Livestream angeboten. Hier erhalten Sie alle Infos zur Live-Übertragung des Lollapalooza Berlin 2023. Lesen Sie auch: Lollapalooza 2023 in Berlin: Die Running Order im Überblick

Veranstaltung Lollapalooza 2023 Berlin Termin 9. und 10. September Ort Olympiastadion und Olympiapark Berlin

Headliner Imagine Dragons

Mumford & Sons

David Guetta

Macklemore

Jason Derulo

Lollapalooza Berlin 2023: Livestream bei Magentamusik – die Infos im Überblick

Moderatoren Aminata Belli und Riccardo Simonetti sind mit einer Creator-Show beim Lollapalooza-Livestream zu sehen.

Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Die Streaming-Plattform MagentaMusik überträgt viele Konzerte der Berliner Lollapalooza-Ausgabe im Livestream. Gezeigt wird auch eine sogenannte Creator-Show, moderiert von Aminata Belli und Riccardo Simonetti. Der Livestream ist kostenlos, auch eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig. Angekündigt ist nicht nur die Live-Übertragung ausgewählter Konzerte. Auch Interviews und Einblicke in den Backstage-Bereich sind geplant.

Der Livestream zum Lollapalooza startet am Samstag, 9. September, um 12.45 Uhr. Am Sonntag, 10. September, geht es bereits um 12 Uhr los. Welche Konzerte übertragen werden, war zunächst nicht bekannt. Wer den Livestream verpasst, kann die besten Auftritte auch nachträglich aufrufen. Zum Lollapalooza-Livestream bei Magentamusik geht es hier.

Timetable beim Lollapalloza: Lineup und Running Order für Samstag, 9. September

Zeit Act Bühne 21.15 bis 22.45 Uhr David Guetta Main Stage North 21.15 bis 22.15 Uhr Aurora Alternative Stage 21 bis 22.30 Uhr Alligatoah Perry's Stage 19.45 bis 20.45 Uhr Yendry Alternative Stage 19.45 bis 21.10 Uhr Mumford & Sons Main Stage North 19.30 bis 20.30 Uhr Alexander Marcus Perry's Stage 19.15 bis 19.45 Uhr Wa22ermann Weingarten Stage 18.45 bis 19.40 Uhr The Blaze Main Stage North 18.15 bis 19.15 Uhr High Vis Alternative Stage 18.15 bis 18.45 Uhr Denise Chaila Weingarten Stage 18 bis 19 Uhr W&W Perry's Stage 17.45 bis 18.40 Uhr Ava Max Main Stage North 17.30 bis 18.15 Uhr Bummelkasten Kidzapalooza 17.15 bis 17.45 Uhr Julie Pavon Weingarten Stage 16.45 bis 17.40 Uhr Zara Larsson Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr Vini Vici Perry's Stage 16.45 bis 17.45 Uhr Moncrieff Alternative Stage

Lollapalooza Berlin 2023: Timetable und Lineup am Sonntag, 10. September

Zeit Act Bühne 20.15 bis 21.45 Uhr Jason Darulo Perry's Stage 20.15 bis 21.45 Uhr Imagine Dragons Main Stage North 19.30 bis 20 Uhr Baby B3ns Weingarten Stage 19 bis 20.10 Uhr Macklemore Main Stage South 19 bis 20 Uhr Leoniden Alternative Stage 18 bis 18.55 Uhr SDP Main Stage North 18 bis 19.30 Uhr Lost Frequencies Perry's Stage 17.30 bis 18 Uhr Rua Weingarten Stage 17.30 bis 18.30 Uhr Lovejoy Alternative Stage 17 bis 17.45 Uhr Sukini Kidzapalooza 17 bis 17.55 Uhr Sam Fender Main Stage South 16.45 bis 17.45 Uhr KSHMR Perry's Stage 16.15 bis 17 Uhr AJR Alternative Stage 16.10 bis 17 Uhr Parka & Schlönzke Weingarten Stage 16 bis 16.55 Uhr Bilderbuch Main Stage North