Zollkontrollen im Brandenburger Wach- und Sicherheitsgewerbe

Fünf Verfahren wegen Meldeverstößen und 33 zu prüfende Sachverhalte haben Zollbeamte bei einer Schwerpunktprüfung im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Brandenburg aufgenommen. Die Befragung von Beschäftigten in 46 Unternehmen fand im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Sicherheitsbranche am vergangenen Freitag und Samstag statt, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte.