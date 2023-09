Zoll und Polizei gehen gegen illegale Sishahändler vor

Mit Durschuchungen sind das Zollfahndungs- und Landekriminalamt gegen eine Bande von mutmaßlichen illegalen Sishahändlern vorgegangen. Wie das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte, durchsuchten mehr als 130 Beamte mit gerichtlichen Beschlüssen am Dienstagmorgen sieben Wohnungen sowie ein Mietlager und ein Selfstorage in Berlin sowie ein Büro in Langenhagen (Niedersachsen). Fünf Verdächtige sollen unversteuerten Wasserpfeifentabak hergestellt und verkauft haben.