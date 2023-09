Die Berliner Sparkasse hat eine neue Studie zur Wirtschaftsentwicklung in der Hauptstadt veröffentlicht. Das sind die Ergebnisse.

Berlins Wirtschaft zeigt sich vergleichsweise robust. Neue Berechnungen von Volkswirten gehen von einem BIP-Wachstum in Höhe von zwei Prozent aus.

Konjunktur Was sich in Berlin als Konjunktur-Stütze erweist

Berlin. Vor allem der Berliner Dienstleistungssektor und der weiterhin anhaltende starke Zuzug in die deutsche Hauptstadt erweisen sich in gesamtwirtschaftlich schwieriger Lage als Stütze für die hiesige Konjunktur. Das geht aus einer neuen Analyse der Berliner Sparkasse hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Demnach gehen die Volkswirte der Bank davon aus, dass das Berliner Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um zwei Prozent zulegen könnte (2022: 4,9 Prozent). Damit sind die Berechnungen der Sparkasse etwas optimistischer als die der Investitionsbank Berlin (IBB). Das landeseigene Förderinstitut hatte vor gut einer Woche noch erklärt, im Jahr 2023 mit lediglich einem einprozentigen BIP-Wachstum in Berlin zu rechnen.

Lesen Sie auch: Berlin zieht weiter Firmen und Talente an

Bundesweit wird eine Rezession befürchtet

Beide Berechnungen sehen Berlins Wirtschaft allerdings im Moment deutlich besser aufgestellt als die der restlichen deutschen Bundesländer. Bundesweit rechnen Wirtschaftsexperten in diesem Jahr bestenfalls mit einem Nullwachstum, befürchtet wird zum Teil aber auch, dass Deutschland in eine Rezession rutschen könnte.

Einige Berliner Branchen können sich von diesem Gesamtbild nicht lösen, sagt Florian Seyfert, Chefvolkswirt der Sparkasse. „Bisher erlebt die Berliner Wirtschaft in diesem Jahr beides: In Bereichen wie der Bau- und Immobilienbranche, bei Investitionen und Kaufkraft, aber auch bei den Unternehmensinsolvenzen sehen wir Schwächeanzeichen. Positive Impulse setzen dagegen Beschäftigung, Einkommen, das Verarbeitende Gewerbe, das Gastgewerbe oder die Unternehmensdienstleistungen“, so Seyfert. Und eben der Zuzug, der als Stütze für die Binnenkonjunktur herhalten kann.

Berlin nähert sich der Vier-Millionen-Einwohnermarke

Zuletzt hatte schon das Amt für Statistik einen neuen Höhepunkt bei Berlins Einwohnerzahl vermeldet. 3,87 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner waren zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres mit Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt gemeldet. Das waren noch mal knapp 15.580 Menschen mehr als am 31. Dezember 2022. Der Sparkasse zufolge seien mittlerweile rund sechs Prozent der Berlinerinnen und Berliner erst 2023 in die Stadt gezogen.

Laut Sparkasse kommt die Zuwanderung nach Berlin vor allem aus anderen Ländern. „Mehr als 70 Prozent der Zuzüge kommen aus dem Ausland“, so die Analyse. Weiterhin könne von einem starken Zuzug nach Berlin ausgegangen werden. Ein Faktor sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Kriegs im eigenen Land hierherkommen oder gekommen sind. Bis April diesen Jahres wurden noch mal 4.440 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Berlin registriert. Berechnungen des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gehen mit Blick auf das Gesamtjahr derzeit davon aus, dass 2023 weitere 12.000 länger in der Stadt bleiben könnten.

Viele Inder kommen nach Berlin – und wieder mehr Chinesen

Doch auch ohne die Ukrainer liege der Auslandszuzug nach Berlin bereits wieder 1,8 Prozent über dem vorpandemischen Niveau. Schon in den vergangenen Jahren gab es Tendenzen, dass vor allem aus Asien mehr Menschen nach Berlin ziehen. Der Zuzug aus Indien habe sich allein 2022 auf 8.800 verdoppelt und mache mittlerweile fünf Prozent aller Zuzüge aus. Auch aus China kommen nach der Aufhebung vieler Pandemiemaßnahmen im laufenden Jahr wieder mehr Menschen, so die Sparkasse.

Das positive Prognose-Szenario mit Blick auf die BIP-Entwicklung beflügelt darüber hinaus auch den Sektor für unternehmensnahe Dienstleistungen. Berliner Unternehmensdienstleister verzeichneten im Vergleich zum Bund bis Mai ein doppelt so starkes Umsatzwachstum, so die Analyse. Insbesondere Firmen aus dem Bereich IT und Kommunikation konnten deutlich zulegen. Gut liefen die Geschäfte auch im Bereich Verkehr und Logistik (14,9 Prozent in Berlin, Bund: 5,6 Prozent), bei den sonstigen Dienstleistern (8,8 Prozent, Bund: 5,2 Prozent) und Freiberuflern (5,6 Prozent, Bund: 2,1 Prozent).

Auch interessant: Warum Wohnungen für die Wirtschaft besonders wichtig sind

Berlins Handel und der Immobilienmarkt bremsen

Trüb ist die Stimmung hingegen in Berlins Handel: Preissteigerungen bei Lebensmitteln zwingen viele Kunden weiterhin zum Sparen bei den Grundbedürfnissen, schreiben die Volkswirte. Die realen Umsätze der Lebensmittelhändler seien daher um 8,6 Prozent zurückgegangen. Der nominale Umsatzzuwachs im Einzelhandel von 4,4 Prozent bis Mai verkehre sich nach Bereinigung um die Preissteigerungen „in einen realen Absatzrückgang“.

Entsprechend verhalten formuliert die Sparkasse auch die Aussichten: „Auch wenn die starken Preiszuwächse allmählich abflachen, sorgen die bisherigen Kaufkraftverluste wohl weiterhin für Zurückhaltung bei den Konsumenten.“

Kaum besser schlägt sich im Moment der Immobilienmarkt. Erst bremste der Inflationsanstieg, nun drosseln höhere Finanzierungskosten das Bau- und Marktgeschehen – vor allem am Wohnungsmarkt. Die Sparkasse macht das auch an neuen Genehmigungen fest: So sei die Zahl der genehmigten Wohnungen im ersten Halbjahr um 1,7 Prozent gesunken. Weniger als 600 neue Wohngebäude seien bis Mai genehmigt worden, im Vorjahreszeitraum seien es hingegen noch fast 900 gewesen.