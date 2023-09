Landtag 6600+ Plätze in den kommunalen Flüchtlingsunterkünften frei

Die Maßnahmen der Landesregierung zur Entlastung der Brandenburger Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen zeigen Wirkung: Zum Stand Ende Juli seien in den Kommunen 20.322 Personen untergebracht worden, bei einer Kapazität von 26.954 Plätzen, berichtete Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Sozialausschuss des Landtags. „Damit sind in den Kommunen nominell noch 6632 Plätze frei“, berichtete die Ministerin. Nicht alle Plätze stünden jedoch wegen notwendiger Sanierungen oder der Belegung von Wohneinheiten mit Familien zur Verfügung.