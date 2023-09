Polizei fahndet nach Tresoreinbrechern

Berlin. Bei einem spektakulären Tresoreinbruch an der Charlottenburger Fasanenstraße erbeutet eine Bande ungefähr 49 Millionen Euro. Jetzt wendet sie die Polizei erneut mit Fotos und einem Video an die Öffentlichkeit und sucht nach einem bislang unbekannten Mann. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt, die Firma, die die Tresorräume vermietet bietet eine zusätzliche Belohnung in Höhe von 20.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler der Polizei brach der Mann am 19. November 2022 gegen 7.15 Uhr mit mindestens vier weiteren Bandenmitgliedern in eine Tresoranlage an der Fasanenstraße ein. Gemeinsam entwendeten sie aus etwa 300 Schließfächern Armbanduhren, Gold, Bargeld, Schmuck sowie andere Wertgegenstände im Wert von ungefähr 49 Millionen Euro.

Wer diesen Mann kennt, kann mit einer Aussage eine große Belohnung erhalten.

Foto: Polizei Berlin

Nach der Tat legten die bislang noch unbekannten Täter einen Brand, um ihre Spuren zu verwischen. Die Beute transportierten sie in mehreren Fuhren bis etwa 19.30 Uhr vom Tatort ab. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einem Video aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der abgebildete Mann steht im Verdacht an dem besonders schweren Diebstahl und einer Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer hat die Täter vor, während oder nach der Tat gesehen?

• Wer kann Angaben zum Verbleib der Beute machen?

• Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu der gesuchten Person und zur Tat machen?

Hinweise nimmt eine Fachdienststelle des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-944404, außerhalb der Dienstzeiten ein auf diese Nummer geschalteter Anrufbeantworter oder per E-Mail an lka443.info@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.