Brandenburger Verfassungsgericht verhandelt über AfD-Klage

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Das Verfassungsgericht Brandenburg verhandelt am heutigen Mittwoch in Potsdam mündlich über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion. Dabei geht es unter anderem um die Besetzung von Kandidatinnen und Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtags. Die AfD-Fraktion ist in dem Gremium derzeit nicht vertreten. Alle ihre Bewerberinnen und Bewerber - und damit die gesamte Fraktion - waren bisher bei den Wahlen gescheitert.