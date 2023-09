Morgenpost nimmt Leser mit auf Reise durch Berlin

Berlin. 125 Jahre Berliner Morgenpost. Ein Geburtstag wie dieser will gebührend gefeiert werden. Am besten mit denen, die ihn möglich gemacht haben: Den treuen Leserinnen und Lesern. Am Dienstagabend hatten bei der zweiten von fünf Schiffstouren knapp 200 von ihnen Gelegenheit, drei vergnügliche Stunden bei einer Spreefahrt mit Morgenpost-Kolumnist Hajo Schumacher und dem stellvertretenden Chefredakteur Gilbert Schomaker zu verbringen.

Egbert Behrendt feierte seinen 67 Geburtstag mit Ehefrau Annette Wallström-Behrendt auf der Morgenpost-Bootstour zum Zeitungs-Jubiläum.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

„Politik und Wirtschaft sind meine Lieblingsteile“, sagt Egbert Behrendt, der seinen 67. Geburtstag zusammen mit der Morgenpost an Bord der „Alexander von Humboldt“ feiert. Die Fahrt hat er gerade erst als Überraschungsgeschenk von Ehefrau Annette geschenkt bekommen. An der Zeitung schätzt das Ehepaar besonders die Berichterstattung aus den Bezirken.

Hajo Schumacher warnt vor den Berliner Brücken

Für die Unterhaltung und auch das Wohlergehen der Gäste war Kolumnist Hajo Schumacher zuständig. „Die Brücken gehen so tief, wie das Mikro steht“, warnt Schumacher kurz nach dem Ablegen an der East Side Gallery. Entsprechend muss die Moderation unterbrochen, alle Gäste auf dem sonnigen Oberdeck sitzen bleiben, wenn ein entsprechendes Bauwerk passiert wird.

Bei tiefen Brücken hatten sie Redepause: Stellvertretender Chefredakteur Gilbert Schomaker (li.) und Kolumnist Hajo Schumacher.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Doch das tut der Sache keinen Abbruch. „Was macht die Berliner Morgenpost aus?“, fragt Kolumnist Schumacher den stellvertretenden Chefredakteur Gilbert Schomaker. „Die Zeitung ist eine Institution in dieser Stadt“, sagt er. In Hochzeiten mit 800.000 Exemplaren die meistverkaufte Zeitung in Berlin, habe der Fall der Mauer aus der klassischen Westberliner Zeitung eine für die ganze Stadt gemacht „Wir wollen Berlin und die Bezirke in den Vordergrund stellen, aber die Welt nicht vernachlässigen“, sagt Schomaker.

Die wichtigen Berliner Themen in allen möglichen Formaten

Ob gedruckt, online, als E-Paper oder neu im Shortcast „Erklär’s mir“, die Morgenpost will die Stadt erklären, so der stellvertretende Chefredakteur. Themen, wie den Wohnungsmangel, die Debatte über die richtige Verkehrsplanung in der Stadt oder einen Flughafen, der nach jahrelanger Verspätung immer noch Probleme verursacht, gelte es konstruktiv zu begleiten. Eine Linie, die den Lesern offenbar gefällt.

Petra und Wolfgang Reisinger inspizieren den Nachdruck der allerersten Morgenpost-Ausgabe vom 20. September 1898.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Petra (66) und Wolfgang (79) Reisinger blättern interessiert im Nachdruck der allerersten Morgenpost-Ausgabe vom 20. September 1898. Die gefällt den beiden gut, auch wenn Wolfgang Reisinger eine digitale Variante der historischen Ausgabe vermisst. „Sonst lese ich immer E-Paper“, sagt er. Die beiden hoffen, an diesem Abend vor allem mehr über die Geschichte der Zeitung zu erfahren. Während Gabriele Schmidt (72) manchmal mit dem großen nordischen Format am Frühstückstisch hadert, ist es die Möglichkeit, die „Bücher“ herausnehmen zu können, die Freundin Gundula Jeschke (68) besonders gut gefällt.

Lorina Bittner (li.) und Tochter Nicole freuten sich, ihre Heimatstadt Berlin einmal aus anderer Perspektive zu sehen.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Als das mit 125-Jahre-Morgenpost-Schriftzug verzierte Schiff die Mühlendammschleuse in Richtung City passiert, setzen schließlich die jazzigen Klänge von „The Swingin‘ Hermlins“ ein. Währenddessen zeigt sich die spätsommerliche Sonne von ihrer schönsten Seite, die meisten Leserinnen und Leser haben es sich mit unterdessen einem Glas Sekt auf dem Oberdeck gemütlich gemacht und genießen die entspannte Atmosphäre auf dem Schiff.

So auch Lorina (49) und Nicole (18) Bittner aus Tempelhof. „Als Berliner freuen wir uns über die Gelegenheit, die Stadt einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen“, sagt Tochter Nicole. Die Stadt in ihrer ganzen Vielfalt zeigen, das ist es, was auch die Morgenpost will. Möglichst noch einmal 125 Jahre.