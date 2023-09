Aussagen von Friedrich Merz: Das ist Gillamoos

Merz sorgte mit seiner Äußerung in einem Bierzelt in Gillamoos für Unmut. Doch was ist Gillamoos eigentlich?

Berlin. Mit dem Satz „Nicht Kreuzberg ist Deutschland“ hat CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin großen Unmut ausgelöst. Die Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), reagierte am Dienstag empört: „Friedrich Merz spricht nicht nur den 152.000 Kreuzberger*innen ab, ein Teil Deutschlands zu sein. Er sagt Kreuzberg und meint in Wirklichkeit alle Orte mit Vielfalt. Damit spaltet er aus Kalkül die Gesellschaft. Das ist unsäglich. Für den Parteivorsitzenden einer deutschen Partei das eine unwürdige Aussage!“ Doch in Berlin stellt man sich bestimmt auch die Frage, was ist Gillamoos eigentlich?

Die Aussage von Friedrich Merz fiel am Montag bei einem Bierzeltauftritt – auf dem Volksfest Gillamoos. Genau genommen, hinkt der Vergleich des CDU-Chefs ein wenig, da er ein Volksfest mit einem Berliner Ortsteil vergleicht. Dennoch der Versuch einer Annäherung: Auf der Internetseite nennt der Bürgermeister von Abensberg, die Gillamoos das „Fest der Fest“ sowie die „fünfte Jahreszeit“, in der das Lebensgefühl und die Freude am Feiern spürbar werden. Besucher finden verschiedene Festzelte vor, es gibt Bier in Krügen und eine Dirndlkönigin. Das Volksfest gilt laut „Augsburger Allgemeine“ als das größte und älteste Volksfest in Niederbayern.

Landwähler und CSU sind populär in Abensberg

Örtlich gesehen, wird die Gillamoos in Abensberg veranstaltet, einer Kleinstadt zwischen Ingolstadt und Regensburg. Laut dem Internetauftritt des Ortes leben derzeit 14.198 Einwohner in Abensberg. Bei der Wahl zum Bürgermeister im Juli des Jahres gewann mit knapp 56 Prozent der Kandidat der Landwähler Offenstetten (LWO), Bernahrd Resch. Der erstunterlegene Kandidat der CSU erhielt lediglich 24,9 Prozent der Stimmen. Abensberg gehört zum Landkreis Thalheim. Dort gingen bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2021 knapp 40 Prozent der Erststimmen an den Kandidaten der CSU. Auch bei den Zweitstimmen war die Partei mit knapp 35 Prozent der Stimmen stärkste Kraft.