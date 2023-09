Die diskreten Schuldenpläne des Senats

Berlin. Berlin baut viele seiner neuen Schulen auf Pump. Allerdings leiht sich nicht der Senat direkt das Geld bei den Banken. Stattdessen agiert die Wohnungsbaugesellschaft Howoge im Namen des Landes. Wie Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte, darf der kommunale Immobilienkonzern nun doppelt so viele Kredite für seine Schulbauprojekte aufnehmen wie bisher geplant.

Der Senat hat den „Investitionsplafonds“ auf 5,6 Milliarden Euro erhöht. Die Entscheidung, die Howoge mit Schulbau zu betrauen, ist schon mehrere Jahre alt. Der Staat brauchte einen leistungsfähigen Partner für Neubau und große Sanierungsprojekte. Ähnlich verhält es sich mit anderen Landesunternehmen, die wegen Anforderungen der Politik erhebliche Schulden mit sich herumtragen.

Die Howoge soll ihre 38 Schulbauprojekte trotz steigender Kosten realisieren können

Wegen der Kostensteigerungen am Bau hätten CDU und SPD schon im Koalitionsvertrag verabredet, der Howoge mehr Kreditaufnahme zu erlauben, damit sie alle ihre 38 geplanten Schulbauvorhaben realisieren könne, sagte Evers. „Damit schaffen wir sehr kurzfristig Sicherheit für moderne und sanierte Schulbauten“, so der Finanzsenator.

Die Zusammenarbeit mit der Howoge sei ein Erfolgsprojekt. Man wolle kurzfristig die Bau- und Planungskompetenz der Howoge nutzen. Die zusätzlichen Schulden stellten die sonstigen Aufgaben der Gesellschaft etwa für Wohnungsbau und Sanierung der Bestände nicht in Frage. Auch das Rating der Howoge an den Finanzmärkten, das über die Konditionen frischer Kredite mit entscheidet, ändere sich nicht.

Senat zahlt jahrzehntelang Miete, am Ende mehr als doppelt so viel wie die Kreditsumme

Denn für die Howoge ist die Schuldenmacherei quasi ohne Risiko. Das Land Berlin verpflichtet sich, die Schulen langfristig zu mieten und so die Gegenfinanzierung der Darlehen zu sichern. Dem Senat geht es dabei nicht anders als dem Käufer einer Eigentumswohnung, der am Ende für einen Wohnungskredit erheblich mehr an die Bank überweist als den eigentlichen Kaufpreis.

Evers rechnet mit insgesamt bis zu zwölf Milliarden Euro Mieten, die Berlin über 25 Jahre an die Howoge entrichten muss, also mehr als doppelt so viel wie die ursprüngliche Kreditaufnahme. Entsprechend viel Geld ist über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalten der kommenden Jahre festgelegt. Das bedeutet, die Spielräume für künftige Politiker-Generationen schwinden. Maximal werden laut Finanzsenator 472 Millionen Euro pro Jahr für Zins und Tilgung der betreffenden Howoge-Schulbauten fällig. Nach spätestens 32 Jahren gehen die Gebäude ins Eigentum des Landes über.

Senat lässt politische Wünsche von Landesunternehmen auf Pump bezahlen

Zusätzliche Schulden in Nebenhaushalte, Sondervermögen oder Landesunternehmen zu verlagern, ist keine neue Strategie der schwarz-roten Landesregierung. Aber CDU und SPD wollen sie ausweiten und zunächst fünf, später womöglich zehn Milliarden Euro für Klimaschutz-Investitionen in ein über Schulden finanziertes Sondervermögen stecken. Der Senat geht davon aus, dass er mit dieser Aktion nicht gegen die Regeln der bundesweiten Schuldenbremse verstößt, die Aufnahme neuer Kredite auf ein sehr geringes Maß beschränkt.

Schon der vergangene rot-grün-rote Senat hat politisch gewünschte Vorhaben über Schulden der betroffene Landesunternehmen bezahlt. So drücken die Berliner Energie- und Netzholding (BEN) mehr als zwei Milliarden Euro Schulden aus dem Rückkauf des Berliner Stromnetzes von Vattenfall. Laut einer vertraulichen Vorlage des Senats für das Abgeordnetenhaus sollen sie bis 2024 auf fast 2,4 Milliarden Euro steigen. Zurückgezahlt wird diese Last, wenn alles gut geht, aus den Netzentgelten der Stromkunden.

S-Bahnwagen, Öko-Energie, Mitarbeiter-Wohnungen: Finanziert wird mit Krediten

Auch die Berliner Stadtwerke leben ein Stückweit von Krediten für ihre Solar- und Windkraftprojekte. 36 Millionen Euro Schulden hatte die Tochter der Berliner Wasserbetriebe Ende 2022. In den kommenden beiden Jahren sollen knapp 30 Millionen Euro neu als Kredite aufgenommen werden.

Die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Berlin, die für das Land die neuen S-Bahnwagen anschafft, ist ermächtigt, in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro zu leihen. Der Berliner Bodenfonds, der Grundstücke als Reserve erwerben soll, darf seine bisher 56 Millionen Euro Verbindlichkeiten in diesem Jahr um 100 weitere Millionen ausweiten. Für die landeseigene Immobiliengesellschaft Berlinovo, die für den Senat unter anderem Studierenden-Apartments und Wohnungen für Landesbeschäftigte hochziehen wird, summieren sich die Kreditermächtigungen für 2023/24 auf fast 800 Millionen Euro, der Stand zum Jahresende war 114 Millionen.

Bei der BVG erwirtschaftet nicht mal ein Drittel ihrer Kosten durch eigene Einnahmen

Besonders eng ist die Lage der Berliner Verkehrsbetriebe. Die BVG drückten zum Jahreswechsel schon Verbindlichkeiten von fast 1,2 Milliarden Euro. Bis 2024 sollen diese bis auf über 1,8 Milliarden Euro steigen. Der Nahverkehrsbetrieb ist immer weniger in der Lage, seine Kosten durch eigene Einnahmen aus den Ticketverkäufen zu decken, geschweige denn die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau von Bus- und Bahnnetz zu stemmen. Einige Jahre war es der BVG gelungen, mehr als 50 Prozent ihres Etats selber zu verdienen. Mit der Corona-Pandemie 2020 sackte der sogenannte Eigenfinanzierungsanteil rasant ab. Inzwischen erwirtschaftet die BVG nicht mal jeden dritten ausgegeben Euro aus eigener Kraft. Der Aufsichtsrat möchte wieder auf über 40 Prozent kommen. Aber niemand weiß, wie sich das Deutschland-Ticket für 49 Euro monatlich insgesamt auf die Finanzen der BVG auswirken wird.