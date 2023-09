Funkausstellung Was Besuchern in diesem Jahr auf der IFA gefehlt hat

Berlin. Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Robotik und Gaming – das sind die großen Themen der Internationalen Funkausstellung (IFA) gewesen, die am Dienstag auf dem Berliner Messegelände zu Ende gegangen ist.

Rechteinhaber gfu und der Messeveranstalter Clarion zogen am Nachmittag ein positives Fazit unter die erste Ausgabe der Technik-Schau, die beide gemeinsam organisierten. Zuvor hatten Ablauf, Organisation und Planung stets bei der Messe Berlin gelegen.

182.000 Besucherinnen und Besucher kamen zur IFA 2023

„Wir haben gezeigt, wie schnell sich die IFA weiterentwickeln kann, um Ausstellerinnen und Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher glücklich zu machen. Die IFA 2023 war ein großer Erfolg. Aber wie immer gilt: Der erste Tag nach der IFA ist der erste Tag vor der IFA“, sagte gfu-Chefin Sara Warneke laut Mitteilung. Gleichzeitig freute sie sich über rund 182.000 Besucherinnen und Besucher, die in den vergangenen fünf Tagen auf das Gelände unterm Berliner Funkturm gekommen waren.

Klar ist aber auch: Beim ersten Mal lief nicht alles rund. gfu-Sprecher Roland Stehle räumt das gegenüber der Berliner Morgenpost ein. Man werde sich alle Rückmeldungen angucken, bewerten und dann entsprechende Schlüsse ziehen. Das gelte auch für das Ticketsystem.

Neues Ticket-System sorgt bei den IFA-Besuchern für Aufregung

In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Leser gegenüber der Morgenpost zurückgemeldet und sich über das IFA-Ticketing beschwert. Vor allem die Tatsache, dass man keine Tageskarten, sondern ausschließlich Eintrittskarten für alle fünf Messetage erwerben konnte, störte viele. „Wenn ich in einem Lokal ein Bier bestelle, muss ich doch auch nicht für fünf Biere bezahlen“, schrieb Leser Harald Elvers an die Morgenpost per Mail. Er monierte auch, dass vor Ort ausschließlich bargeldlose Bezahlung akzeptiert worden sei.

Wer erstmal durch die Hallen schlenderte, äußerte sich hingegen durchaus zufrieden. Frank und Birgit aus Frankfurt/Oder waren auf der Suche nach einem neuen Rasenmäherroboter und schauten sich auf der Messe neue Geräte unterschiedlicher Hersteller an. „Wir waren in den vergangenen Jahren schonmal da. Da waren sonst immer Konzerte im Sommergarten. In diesem Jahr leider nicht“, sagten sie. Das Freigelände zwischen den Messehallen war vor allem vor Corona ein gern genutzter Ort für Musikveranstaltungen. In diesem Jahr fand sich dort lediglich die Outdoor-Area. An einem Tag schauten immerhin die Fußballer von Union Berlin vorbei.

IFA in Berlin: Aussteller spulen ihr Programm routiniert ab

Ansonsten ging es in den Messehallen vergleichsweise routiniert zu. In Halle 1 setzte Bosch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit in Szene: Auf einem sich drehenden Lounge-Bereich, wuchs hüfthohes Gras. Viele Pflanzen und ein grüner Hügel prägten das Standbild. Auch die präsentierten Geräte hatten eine ressourcenschonende Botschaft: Die neue, intelligente Waschmaschine kam deswegen nicht nur mit weniger Wasser, sondern auch mit weniger Waschmittel aus. Kühlschränke glänzten nicht nur durch ihr silbernes Äußeres sondern auch durch ausnahmslos grüne Energieeffizienzsiegel. Ähnlich sah das auch bei anderen Anbietern wie Liebherr oder Miele aus.

Bosch-Produktmanager Ingo Freytag war eigenen Angaben zufolge das zehnte Mal auf der Messe. Freytag präsentiert routiniert die Vorzüge der ihm vertrauten Geräte. Da macht ihm keiner was vor. Und sein Eindruck von der aktuellen Ausgabe der IFA? Alles okay, nur, dass der Sommergarten nicht wie zuvor bespielt wurde, sei auch ihm aufgefallen.

Mehr Start-ups auf der IFA Next

Für die 99. Ausgabe, die erste unter neuer Führung, hatten gfu und Clarion zwar einerseits neue Schwerpunkte gesetzt, ansonsten vieles aber so belassen wie es zuvor war. „Das große Feuerwerk ist ausgeblieben“, sagte ein Messekenner, der die Funkausstellung seit Jahren begleitet und sich offenbar mehr erwartet hatte.

Bei der IFA Next, dem Bereich für die Start-ups, sieht man hingegen Veränderungen. Dort sind fast doppelt so viele Aussteller wie in den Jahren zuvor. Viele sind auf Einladung hier, müssen also nichts für den Stand bezahlen. Dazu zählt auch das Berliner Start-up „My Period Test“ von Sabine Richter. Die Kommunikation mit der IFA selbst sei zwar etwas schwierig gewesen, aber als die junge Gründerin dann in die Halle kam und ihren Stand sah, sei das vergessen gewesen. Der fiel nämlich größer aus als zuvor gedacht.

„My Period Test“-Gründerin Sabine Richter mit der Test-Station und einer App, über die die Ergebnisse angezeigt werden.

Foto: Dominik Bath

Richter hat an der Kunsthochschule Weißensee Produktdesign studiert. Ihre Erfindung ist ein mobiles Test-Kit, das Menstruationsblut auf Blutzucker, Vitamin D oder Eisen hin analysiert. Derzeit noch müssten Frauen aufwendige Teste und Wartezeiten auf die Ergebnisse ertragen – nur, um diese vergleichsweise einfachen Werte zu erhalten. Richters Produkt soll die Analyse beschleunigen. „Innerhalb von ein paar Minuten sind die Ergebnisse da“, so die Gründerin. Bis es auf den Markt kommt, wird aber wohl noch etwas Zeit vergehen.

Ein Angriff auf den Branchenprimus Gamescom ist der IFA-Games-Bereich noch nicht

Vieldiskutiert wurde auf der IFA auch über die neu belebte Gaming-Sparte. In einem Bereich der Halle 11 konnten Interessierte das Videospiel „EA SPORTS F1® 23“ testen. Mit dem Hersteller gab es eine Kooperation. Zusätzlich gab es auf einer Bühne ein kleines Rahmenprogramm, in dem vor allem Akteure der Berliner Games-Szene zu Wort kamen. Als Angriff auf die Gamescom, der großen Videospielemesse in Köln, werteten Kenner den IFA-Versuch aber noch nicht. „Man findet hier viele Aussteller, die Equipment zeigen, aber in Sachen Entertainment fehlt noch einiges“, urteilte Chiara Haller, Vorstandsvorsitzende vom 1. Berliner eSport Club. Die IFA selbst verwies auch auf eine „Gaming Night“, die außerhalb des Messegeländes stattfand. Das Ende muss aber auch in dem Bereich noch nicht erreicht sein.

„Das IFA-Management und seine Gesellschafter gfu und Clarion sind sich einig, dass eine sich ständig weiterentwickelnde Branche auch eine ständige Weiterentwicklung des IFA-Konzepts erfordert“, so gfu-Chefin Warneke. Das gilt auch für die Ausgabe im Jahr 2024, die dann die 100. sein wird. Die Aussichten seien „vielversprechend“. Viele Unternehmen hätten bereits ihre Zusage für 2024 gegeben. Auch das Land Berlin werde die IFA weiter unterstützen. Für einen Besuch auf dem Gelände sollte man sich den Zeitraum zwischen dem 6. und 10. September vormerken.