Für mehr Qualität: Berlin führt wieder Schulinspektion durch

Berlin. Berlin startet in diesem Schuljahr wieder mit den Schulinspektionen. Schon ab November werden wieder Inspektionsteams in die Berliner Schulen gehen, um diese in ihrer datenbasierten Qualitätsentwicklung zu unterstützen. Die ersten Kontaktaufnahmen der Inspektionsteams könnten noch in diesem Monat erfolgen, das geht aus einem Schreiben der Bildungsverwaltung an alle Schulleitungen der öffentlichen Schulen hervor, das der Berliner Morgenpost vorliegt.

Knapp vier Jahre lang waren die Schulinspektionen in Berlin – auch pandemiebedingt – ausgesetzt. In dieser Zeit sind auch die Fragebögen der Inspektionsteams überarbeitet und an die Empfehlungen der Berliner Qualitätskommission angepasst worden. Es sei ein neuer Unterrichtsbeobachtungsbogen mit stärkerem Fokus auf die Tiefenstrukturen des Unterrichts entwickelt worden, der bereits vom Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg an 28 Pilotschulen erfolgreich erprobt worden sei. So geht es etwa bei den Kriterien zum lernwirksamen Unterricht auch um die Frage, ob das Verhalten der Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern wertschätzend und respektvoll ist. Und ob eine angstfreie Lernatmosphäre besteht. Verläuft der Unterricht störungsarm und gibt es eine klare Struktur? Und unterstützt die Lehrkraft die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler durch regelmäßiges und konstruktives Feedback?

Schülerleistungen bekommen mehr Gewicht

Aber auch das Verhalten der Schülerinnen und Schüler steht im Fokus der Inspektionsteams: Nehmen sie aufeinander Rücksicht? Wie verhalten sie sich der Lehrkraft gegenüber? Werden grundlegende Regeln des sozialen Umgangs beachtet? Ziel sei es, mindestens zwei Drittel aller Lehrkräfte zu besuchen, die Mindestzahl von 30 Unterrichtsbesuchen bleibe erhalten, heißt es in dem Schreiben an die Schulen.

Um den Schulleistungsdaten ein größeres Gewicht beizumessen, sollen diese in Zukunft in einem eigenen Qualitätsmerkmal bewertet werden. Auf dem Bewertungsbogen geht es deshalb unter dem Punkt 6.1 explizit um die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler im Abitur, beim Mittleren Schulabschluss (MSA) und bei der Berufsbildungsreife (BBR). In der Vergangenheit war es ein Kritikpunkt, dass die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bei der Schulinspektion eine zu geringe Rolle spielen.

Kinder- und Jugendschutz in den Bewertungsbogen aufgenommen

Der Umgang mit den erhobenen Schulleistungsdaten werde nach Angaben der Bildungsverwaltung davon getrennt im neuen Merkmal 6.2 betrachtet und bewertet. So werde im Bewertungsbogen etwa gefragt, ob die Mitarbeitenden der Schule jährlich die Ergebnisse von Vergleichsarbeiten analysieren und ob daraus Ziele und Maßnahmen abgeleitet würden. Außerdem werde das Merkmal „Kinder- und Jugendschutz“ neu in das Tableau der Schulinspektion aufgenommen. Hier achtet das Inspektionsteam unter anderem darauf, ob es präventive schulspezifische Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz gibt und ob es in der Schule ein Krisenteam gibt, das sich regelmäßig mit dem Kinder- und Jugendschutz befasst und sich mit internen und externen Fachleuten austauscht.

Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren des Landes Berlin und Schulleiter des Lichtenberger Immanuel-Kant-Gymnasiums, begrüßte grundsätzlich die Rückkehr zur Schulinspektion, da „ein Blick von außen auf die Schulen manchmal einfach gut tut“, so Niedermöller. Allerdings müsse man sich in Zeiten des starken Lehrkräftemangels durchaus auch fragen, ob dieses Instrument wirklich oberste Priorität haben sollte.