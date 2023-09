Trotz aller Bemühungen um eine Verkehrswende sind auch in Brandenburg immer mehr Autos unterwegs. Von 2012 bis 2022 stieg die Zahl der zugelassenen Autos je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner um knapp sieben Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Demnach lag der Wert in Brandenburg im Jahr 2012 bei 543, im Jahr 2022 bei 579.

Tausende Autos stecken in einem Stau fest.

Verkehr Steigende Pkw-Dichte: Mehr Autos in Brandenburg

Bundesweit gab es im vergangenen Jahr 583 zugelassene Autos pro 1000 Einwohner - ein Rekord. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 48,8 Millionen Personenkraftwagen zugelassen und damit so viele wie nie zuvor. Mehr als drei Viertel aller Privathaushalte besaßen laut Berechnungen mindestens ein Auto.

In den vergangenen zehn Jahren sei die Auto-Dichte durchgehend gestiegen, teilte das Bundesamt mit - einzige Ausnahme: Berlin. Wurden in der Bundeshauptstadt 2012 noch 342 Autos je 1000 Einwohner gezählt, waren es im vergangenen Jahr 338. In den ostdeutschen Bundesländern lag die Pkw-Dichte im Jahr 2022 unter der bundesweiten.