Senatssprecherin: Wohl auch persönliche Daten verschwunden

Von einem mutmaßlichen Datenverlust bei der Umstellung auf die elektronische Akte in Berlin sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch persönliche Daten betroffen. Das teilte Senatssprecherin Christine Richter am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung auf Anfrage mit. Es könne nach derzeitigem Stand aber ausgeschlossen werden, dass diese Dateien an unbefugte Dritte gelangt seien.