Berlin einziges Bundesland mit geschrumpfter Auto-Dichte

Berlin ist das einzige Bundesland, in dem die Auto-Dichte in den vergangenen zehn Jahren gesunken ist. Während es in allen anderen Bundesländern trotz Bemühungen um eine Verkehrswende immer mehr Autos gibt, sank die Zahl der zugelassenen Pkw je 1000 Einwohner in Berlin zwischen 2012 und 2022 um rund ein Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Demnach lag der Wert in der Hauptstadt im Jahr 2012 noch bei 342, zehn Jahre später betrug er 338.