8. Mai wird 2025 in Berlin wieder ein Feiertag

Berlin. Wenn sich am 8. Mai 2025 die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und damit das Ende von Krieg und Nationalsozialismus zum 80. Mal jähren, sollen in der Hauptstadt die Menschen innehalten und sich besinnen können. Deshalb soll der Tag der Befreiung 2025 wieder einmalig ein gesetzlicher Feiertag im Land Berlin werden. Der Senat hat am Dienstag eine entsprechende Gesetzesinitiative der Innensenatorin Iris Spranger (SPD) beschlossen. Am 8. Mai 1945 hatten deutsche und alliierte Offiziere in Berlin-Karlshorst Deutschlands bedingungslose Kapitulation unterzeichnet.

Die jüngste Geschichte zeige, dass Kriege auch in Europa nicht dauerhaft ausgeschlossen seien, begründete Spranger ihre Initiative. „Dieses Bewusstsein soll im Jahr 2025 anlässlich des 80. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa durch einen Feiertag besonders gewürdigt werden.“

Zuletzt war bereits der 8. Mai 2020 in Berlin ein einmaliger Feiertag gewesen, anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes.