Wegner beim 29-Euro-Ticket für Berlin weiter optimistisch

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bleibt beim angestrebten 29-Euro-Abo für den Nahverkehr in der Hauptstadt zuversichtlich. „Das 29-Euro-Ticket ist ein zentrales Versprechen in unserem Koalitionsvertrag, und viele Berlinerinnen und Berliner warten auf das Ticket“, sagte er der „taz“ (Dienstag). „Deshalb arbeiten wir gerade daran, gemeinsam mit Brandenburg und dem VBB das Ticket umzusetzen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir in Kürze Ergebnisse präsentieren werden.“ Zum Zeitplan betonte der Regierende: „Ich sage: in Kürze. Ganz bewusst nicht: Zeitnah.“