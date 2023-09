32-Jähriger verletzt Partnerin, sein Kind und sich selbst

Ein 32-Jähriger soll in Berlin-Lichtenberg seine Partnerin und das gemeinsame Kind angegriffen und verletzt haben. Nun ermittelt die sechste Mordkommission, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 38-jährige Frau konnte demnach am Montag mit dem 6-jährigen Kind verletzt aus der Wohnung fliehen.