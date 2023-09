Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Berlin-Charlottenburg angeschossen worden. Er und sein 28 Jahre alter Begleiter seien von einer achtköpfigen Männergruppe angegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Gründe für die daraus entstandene Schlägerei seien derzeit noch unklar. Auch wer während der Auseinandersetzung einen Schuss abgab, war zunächst nicht geklärt.

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Auseinandersetzung 21-Jähriger in Charlottenburg angeschossen: Täter flüchtig

Berlin (dpa/bb). Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Berlin-Charlottenburg angeschossen worden. Er und sein 28 Jahre alter Begleiter seien von einer achtköpfigen Männergruppe angegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Gründe für die daraus entstandene Schlägerei seien derzeit noch unklar. Auch wer während der Auseinandersetzung einen Schuss abgab, war zunächst nicht geklärt.

Der 21-Jährige wurde mit einer Schussverletzung am rechten Unterschenkel zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt. Die Angreifer flohen vom Tatort. Einige zu Fuß, einige in einem weißen Van, wie die Sprecherin sagte.